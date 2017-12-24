неделя, 24 декември 2017, 12:30 ч.
Началото е в 18.00 часа
Патриарх Неофит ще оглави празничните богослужения в "Св. Ал. Невски"
BNews.bg
Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави празничните богослужения за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски", съобщава "Фокус".
Днес Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави празничната служба на Бъдни вечер в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Началото е в 18.00 часа.
Патриарх Неофит ще оглави на 25 декември - Рождество Христово, Патриаршеска света Литургия отново в катедралата "Св. Александър Невски" от 09.30 часа.
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