неделя, 24 декември 2017, 12:30 ч.

Началото е в 18.00 часа

Патриарх Неофит ще оглави празничните богослужения в "Св. Ал. Невски"

BNews.bg

Патриарх Неофит ще оглави празничните богослужения в "Св. Ал. Невски"

Снимка: topnovini.bg

Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави празничните богослужения за Рождество Христово в патриаршеската катедрала "Св. Ал. Невски", съобщава "Фокус".

Днес Негово светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще оглави празничната служба на Бъдни вечер в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". Началото е в 18.00 часа. 

Патриарх Неофит ще оглави на 25 декември - Рождество Христово, Патриаршеска света Литургия отново в катедралата "Св. Александър Невски" от 09.30 часа. 

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

България

Всички новини от България

Последни Най-коментирани Най-четени