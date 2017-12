Втората част на "Mamma Mia" без Мерил Стрийп?

Излезе официалният трейлър на продължението на хитовия мюзикъл "Mamma Mia". Втората част ще носи името "Маmmа Мia: Here we go again" и отново ще е с песни на АBBA.

В трейлъра към филма обаче не са показани нови кадри с Мерил Стрийп, присъстват само сцени от първата част с любимата на много хора актриса, предава Би Би Си. Това доведе до съмнения дали Мерил Стрийп ще участва в продължението на мюзикъла.

За сметка на това пък, от видеото стана ясно, че Шер ще блесне с руса коса в "Mamma Mia: Here we go again" и то като майка на Мерил Стрийп.

Премиерата на хитовата продукция ще бъде през юли 2018 година.