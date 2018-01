Леонардо Ди Каприо стана застаряващ безработен актьор

Леонардо Ди Каприо ще играе ролята на застаряващ безработен актьор в нов филм на Куентин Тарантино за Чарлс Мансън. Това съобщава Variety. Във филма може би ще участва и актрисата Марго Роби, която играе също във филмите "The Squad of Suicides" и "The Wolf от Wall Street". Тя би трябвало да влезе в ролята на съпругата на режисьора Роман Полански Шарън Тейт, който през 1969 г. бил убит от последователите на сектата на Чарлс Менсън. Тарантино все още не е дал заглавие на новата си работа. Предполага се, че продуктът ще бъде пуснат през лятото на 2019 г. Филмът ще разказва за събитията от 1969 г., когато членовете на така нареченото семейство на Чарлс Мансън извършват серия от брутални убийства. По-специално, те се занимават със Шарън Тейт и гостите й. Тарантино отбеляза, че филмът не е биографичен.