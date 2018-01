Певицата Бритни Спиърс често радва милионите си последователи в Instagram с кратки модни дефилета. Освен че „разхожда“ различни тоалети пред камерата, блондинката обича да демонстрира и завидната си фигура. Този път изпълнителката на „Baby One More Time” пусна кратко видео, в което под звуците на песента „Feel It Still“ сменя няколко тоалета и се забавлява пред камерата.







