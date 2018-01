Кристиан Костов заби рускиня

Певецът, който ни представи на Евровизия миналата година се похвали с новото си гадже в Инстаграм.



Напоследък Кристиан и Кина прекарват доста време заедно покрай работата им, но отношенията им продължават и извън пеенето, казват БГ музиканти. Кристиан и Кина пуснаха общо парче, което нарекоха The One (I need you), пише „Телеграф.



Кина е хлътнала до уши в талантливия певец. Когато Кристиан донесе поредния успех на България с европейската награда ЕВВА, неговата любима побърза да го похвали като му пусна снимка, под която написа:



„Моят победител в живота. Поздравления“. Публикацията е придружена със сърчица, А като коментар Кристиан отвръща: „Ти също ми липсваш, любов! Ще се видим скоро“.



Въпреки пикантните слухове за сексуалната ориентация на Кристиан, той изглежда щастлив с рускини около себе си, като вече няколко са спрягани за негови любовници.