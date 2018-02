"Шоуто на ABBA" за първи път в България

Годината е 1974, мястото е Брайтън, Англия. Песента „Waterloo“ печели престижния конкурс „Евровизия“. От този момент започва историята на шведската група ABBA, която през следващите десетилетия се превръща в най-продаваната поп група в историята на света, като се подрежда по успех веднага след легендарните британци „Бийтълс“. Близо три десетилетия след този заветен момент в чест на великата група се създава „Шоуто на ABBA“, което от тогава до сега се радва на внушителен успех и интерес повече от 15 години на световната сцена...

Сега „Шоуто на ABBA“ идва за първи път в България за един впечатляващ концерт в Зала 1 на НДК. На 29 септември (събота) българската публика ще има уникалната възможност да преживее отново магията на скандинавската група в двучасов лайв, посветен на 45-годишната музикална история на ABBA. Билетите за събитието вече са в продажба в мрежата на Eventim и са на цени от 40 до 100 лв. С близо 700 концерта в 40 страни и повече от 2 000 000 продадени билети в цял свят „Шоуто на ABBA“ привлича хиляди нови почитатели на легендарната поп група. Този грандиозен успех се дължи на неподражаемото съчетание на най-модерен звук, визуални ефекти и култовото добре познато звучене на любимите на редица поколения хитове, като „Money Money Money“, „Dancing Queen“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Waterloo“, „Knowing Me Knowing You“ и други.

Песните в „Шоуто на ABBA“ се изпълняват от шведската група „Waterloo“ и Националния симфоничен оркестър на Лондон, режисиран от музикалния гений Матю Фрийман, който е работил съвместно с големи звезди като Роби Уилямс, Елвис Костело и Сър Клиф Ричард. Публиката в София ще може да чуе и види на живо легендарния саксофонист на ABBA - Улф Андерсон. Той съвместно с един от емблематичните членове на групата Бени Андершон са композитори на вечния хит „I DO, I DO, I DO, I DO, I DO“.