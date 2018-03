ГИНКА ПО СТЪПКИТЕ НА ЛИЛЯНА! Бъдещата шефка на тока се изфука с чанта за хиляди левове

Бъдещата шефка на тока на 3 млн. души Гинка Върбакова се изфука в парламента с луксозна скъпа чанта. Кандидат-енергоразпределителката смени зелена жилетка с рокля и си направи прическа, преди да отиде в Народното събрание. Купувачката на ЕРП-то очевидно си е взела поука от коментарите в социалните мрежи, че със старата визия най-малко прилича на милионерка.

Производителката на зелена енергия от фотоволтаици бе заложила на модерното за сезона млечносиньо. Гинка бе избрала манто в бебешкия цвят с дължина около коляното и елегантна малка черна рокля, макар и с прекалено "вечерно" деколте. Неин придружител, вероятно сътрудник, й помогна да съблече мантото в Зала "Изток" на парламента и я следваше неотлъчно по петите, където и да мръднеше в парламентарните кулоари по време на почивката. Гинка от Пазарджик, каквото нарицателно й лепнаха, заби и черешката на тортата към тоалета - черна чанта от Ермес, според познавачи на модните марки. Справка с цените на бранда показва, че моделите варират между 8 и 30 хил. долара. Чантата е очевидно от класическия модел на марката - "Кели". Моделът е кръстен на легендарната Грейс Кели.

Бизнесдамата явно се учи от министърката по европредседателството Лиляна Павлова, която показа стил и се изтупа с дамска чанта, която струва между 3 и 5 000 евро през 2017 г.

Пиарката на Корнелия Нинова Бояна Бозаджиева тогава се възхити от стила на Павлова, но възнегодува срещу икономическата пропаст помежду им. Тогава Бозаджиева написа във фейсбука си:

"С ръка на сърцето - ценя високо вкуса на Лиляна Павлова за чанти. На снимките е с вечната класика на Chanel? (около 5000 €) и Prada❤️️ (около 3700€), но липсва шарматният й Dior, чиято стойност доближава Smart-a, който карам...

Или както казва любимата (явно и на двете ни) Коко Шанел: In order to be irreplaceable, one must always be different..."