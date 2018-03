Оскари 2018: Обратното броене започна

Започна обратното броене до старта на тазгодишните награди на киноакадемията. 90-тите награди "Оскар" ще бъдат раздадени тази вечер в "Долби Тиътър" в Холивуд. Ето кои са претенденти за златната статуетка.

Най-добър филм

"Призови ме с твоето име"

"Най-мрачният час"

"Дюнкерк"

"Бягай"/Get Out

"Лейди Бърд"

"Невидима нишка"/Phantom Thread

"Вестник на властта"

"Формата на водата"

"Три билборда извън града"

Най-добър актьор в главна роля

Тимъти Шаламе, "Призови ме с твоето име"

Даниел Дей Люис, "Невидима нишка"/Phantom Thread

Даниел Калуя - "Бягай"/Get Out

Гари Олдман - "Най-мрачният час"

Дензъл Уошингтън - Roman J. Israel, Esq.



Най-добра актриса в главна роля:

Сали Хокинс, "Формата на водата"

Франсис Макдорманд, "Три билборда извън града"

Мерил Стрийп - "Вестник на властта"

Марго Роби - "Аз, Тоня"

Сирша Ронан, "Лейди Бърд"

Режисура

Гийермо дел Торо, "Формата на водата"

Кристофър Нолан, "Дюнкерк"

Джордан Пийл, "Бягай"/Get Out

Грета Геруиг, "Лейди Бърд"

Пол Томас Андерсън, "Невидима нишка"/Phantom Thread

Актьор в поддържаща роля

Уилям Дефо - "Проектът Флорида"

Ричард Дженкинс - "Формата на водата"

Сам Рокуел, "Три билборда извън града"

Кристофър Плъмър, "Всичките пари на света"

Уди Харелсън, "Три билборда извън града"

Актриса в поддържаща роля

Мери Джей Блайдж, Mudbound

Алисън Джани, "Аз, Тоня"

Лори Меткалф, "Лейди Бърд"

Октавия Спенсър, "Формата на водата"

Лесли Манвил, "Невидима нишка"/Phantom Thread

A Fantastic Woman, Чили

The Insult, Ливан

"Нелюбов", Русия

"За тялото и душата", Унгария

"Квадратът", Швеция

Оригинална песен към филм

Mighty River от Mudbound

Mystery of Love от "Призови ме с твоето име"

Remember Me от "Тайната на Коко"

Stand Up for Something от Marshall

This is Me от "Най-великият шоумен"