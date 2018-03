ТРЪМП ПОСТАВИ УЛТИМАТУМ: Ще изключим ЕС от новите мита, ако...

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще изключи ЕС от партньорите, за които САЩ въвежда сурови мита за вноса на стомана и алуминий, ако ЕС на свой ред премахне мита за американски стоки. „Европейският съюз – чудесни страни, които се отнасят зле със САЩ в търговията, се оплакват от митата върху стоманата и алуминия. Ако те се откажат от ужасните си пречки и мита върху американските стоки, ние ще се откажем от нашите. Ако ли не, ще въведем мита за колите и т.н. Справедливо!”, написа президентът в Twitter.

