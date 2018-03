Гущеров глези Светлана с нощувки от $ 2000 на вечер (СНИМКИ)

Светлана Василева и Християн Гущеров се усамотиха в един от най-скъпите ризорти в Дубай, пише BGLife.

Плеймейтката си пуска story-клипчета от петзвезден ризорт на изкуствения остров „Палм Джумейра“, видя Blife.bg. Двойката е отседнала в „One & Only The Palm“ – един от ТОП 5 на най-скъпите ризорти в емирството, заедно с „Four Seasons“, „Grosvenor House“, „One & Only Royal Mirage“ и седезвездния „Burj Al Arab“.

Луксозният бутиков хотел в андалуски и мавритански архитектурен стил предлага най-модерни удобства. Комплексът е заобиколен от просторен парк и се състои от основната сграда, шест двуетажни вили в средиземноморски стил, апартаменти и четири ексклузивни вили на брега.

От снимките на бъдещата г-жа Гущерова се вижда, че с Християн обитават вила с частен байсен на метри от водата. Бърза проверка в Интернет показа, че една нощувка в свръхлуксозната вила доближава 2000 долара. На едно story-тата Гущеровица е нарисувала сърце на пясъка, а в него е името е любимия й, като подтекстът е повече от ясен. Снимки вижте ТУК.