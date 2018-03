Дара Екимова: Няма как всички да ме харесват, но аз продължавам напред!

Дара Екимова коментира отпадането си от кастингите "на тъмно" в "Гласът на България", където никой от журито не пожела нейния глас да влезе в отбора му.

"За някои хора винаги ще е нагласено, винаги “мама ще ме бута в предавания”. Ако трябва да сме честни, мама е против участието ми в този тип предавания, но вие няма как да знаете. Обожавам тази песен. Изпях я с цялото си сърце. Дадох всичко от себе си, въпреки че бях болна. Въпреки че никой не се обърна, според някои от вас пак е нагласено. С годините започвам да се научавам, че не може всички да те харесват, не е и нужно. За тези, които смятат, че не съм нещо особено, за музиката трябва и сърце, не само уши. За тези, които ме подкрепят и вярват в мен, благодаря ви! Вярвам в себе си и се гордея със себе си. Имам още много да работя, но никога нищо няма да ме спре от това да се боря. Винаги ще има”хейтъри”, но в крайна сметка, който се чувства добре в собствената си кожа и се харесва, никога няма да плюе по труда на друг човек. Затова learn how to love yourself first", обясни поучително 15-годишната дъщеря на Дими Екимов.



Момичето видимо вярва, че го чака звездна кариера на музикалната сцена и се радва на подкрепата на семейството си:



"Благодарна съм, че изживях тази емоция. Благодарна съм, че имам тази ПРЕКРАСНА МАЙКА, каквото и да казвате! Благодарна съм за прекрасното търпеливо момче до мен, което ме подкрепя от доста време насам! Благодарна съм за най-добрата приятелка на мама и едната й дъщеря, с които сме като едно семейство. Благодарна съм за близките ми! Благодарна съм за неповторимия ми баща, който знам, че беше с мен през цялото време на сцената! Благодаря! Всичко тепърва започва и знам, че някой ден същите хора, които сега не ме харесват особено, ще се редят на опашки за билети за мой концерт! "



По-рано Ива Екимова също коментира във Фейсбук участието на дъщеря си:



"Браво! Браво, мое момиче! Толкова много се гордея с теб! Ти си съвършена, прекрасна и талантлива! Просто плувай, продължавай, не се отказвай, защото носиш всичко вътре в теб! По-голяма си от представата за себе си!"