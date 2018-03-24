Десподов подсилва младежите за европейската квалификация

Кирил Десподов, който бе част от мъжкия националния отбор при загубата с 0:1 от Босна и Херцеговина в Разград, ще се присъедини към лагера на представителния ни тим до 21 г. в Стара Загора след договорка между двамата селекционери.

Офанзивният футболист на ЦСКА ще бъде на разположение на селекционера Антони Здравков за европейската квалификация срещу Словения, която ще се проведе на 27 март (вторник) от 18:30 часа на стадион "Трейс Арена" в Стара Загора.

СЪСТАВЪТ НА БЪЛГАРИЯ U21 ЗА МАЧА СРЕЩУ СЛОВЕНИЯ

Вратари: Даниел Наумов ("Верея"), Николай Кръстев ("Левски");

Полеви играчи: Мартин Костадинов ("Черно море"), Венцислав Керчев ("Лудогорец"), Ангел Лясков ("Литекс"), Васил Добрев ("Септември"), Деян Иванов ("Ботев" Враца), Стефан Велков ("Славия"), Стойчо Атанасов (ЦСКА), Николай Минков ("Черно море"), Светослав Ковачев ("Лудогорец"), Янис Карабельов ("Славия"), Антонио Георгиев ("Царско село"), Чавдар Ивайлов ("Етър"), Наско Милев ("Славия"), Александър Георгиев (ЦСКА), Божидар Краев ("Мидтиланд", Дания), Антонио Вутов ("Левски")