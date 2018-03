Откриха първата в света статуя на Дейвид Боуи

Първата в света статуя на известния британски певец и композитор Дейвид Боуи беше открита в английския град Ейлсбъри, съобщи Би Би Си.

Бронзовата скулптура "Земен пратеник" ("Earthly Messenger") беше издигната в самия център на града, с който е свързана творческата кариера на изпълнителя. Точно там, в Ейлсбъри през 1971 г., той представя своя четвърти студиен албум "Hunky Dory", а през 1972 г. - петия "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

Боуи беше увековечен заедно със своите сценични образи, които са включени в скулптурната композиция. На преден план певецът е представен с най-популярното си алтер его Зиги Стардъст. За радост на почитателите на британския музикант неговите песни ще звучат на всеки час от монтираните над статуята колонки.



Паметникът е дело на скулптора Андрю Синклер, който е използвал маската от лицето на Боуи, направена по време на снимките на "Човекът, който падна на Земята", за да възпроизведе действителна прилика. Композицията представя Дейвид Боуи, който небрежно наблюдава своите превъплъщения през годините.



Стойността на произведението е близо 142 хиляди щатски долара. Средствата са събрани с дарения по инициатива на музикалния промоутър Дейвид Стопс.



Дейвид Боуи почина на 10 януари 2016 г. на 69-годишна възраст в Ню Йорк от рак на черния дроб. Продал е над 136 милиона албума и е включен в топ 10 на най-успешните музиканти в историята на популярната музика във Великобритания. През 2004 г. сп. "Ролинг стоун" го постави на 39-о място в списъка на 100-те най-велики рок-музиканти на всички времена и на 23-о място в класацията на 100-те най-велики певци на всички времена.