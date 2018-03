Претендентите за „Сомелиер на годината“ опитват редки за България сортове

Започнаха откритите дегустации в петото издание на конкурса „Сомелиер на годината 2018“. От днес до събота в Bulgaria Mall любителите на напитката ще могат да тестват над 120 български и чужди вина на 37 изби от България, Италия, Франция, Испания, Чили, Аржентина, Нова Зеландия и Австралия. Всички те ще участват в гласуването за приза „Вино на годината 2018“. Целта на конкурса е да популяризира сомелиерството и развитието на сомелиерската професия, както и да събере ценители, които имат отношение към виното и винената индустрия, коментираха организаторите. Сред интересните предложения от щандовете на винарите откриваме нестандартните немски сортове Дорнфелдер и Регент. New Bloom Winery е единствената българска изба, която ги отглежда у нас в специално побрани лозови масиви в Тракийска низина и ги предлага в сериите Face-to-Face и New Bloom. По време на дегустации ще могат да се опитат F2F (Face-2-Face) Шардоне, New Bloom Розе от Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира, New Bloom Регент, New Bloom Дорнфелдер, F2F Каберне Совиньон, Сира и Регент. Именно New Bloom Регент спечели Златен медал на тазгодишния Mundus Vini в Германия, а розето в серията грабна Златен ритон на Винария.

Предвиден е и щанд за уникални колекционерски вина като например единствения златен медалист от френския конкурс Vinalies Internationales 2018 – тероарно вино от град Болярово, произведено в лимитиран брой бутилки от „Вила Ямбол“. В дегустацията за първи път ще се включат и българските ракии – традиционната напитка, която е неразделна част от националната ни идентичност и която българските сомелиери трябва да познават и да популяризират във връзка с развитието на страната ни като туристическа дестинация, споделиха организаторите на конкурса. Сомелиерът на годината ще бъде определен в събота вечерта на гала вечеря. До втория етап на конкурса ще достигнат шестима кандидати, които съберат най-висок резултат. Те ще отговарят на изтеглена тема и на въпроси от журито. На третия етап ще бъдат селектирани само трима от тях, които ще решават видео задача.