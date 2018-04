Известните рожденици на 1 април

Днес повод за празнуване и почерпка имат: У нас: Асен Дикански, архитект, предприемач, преподавател в УАСГ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, изпълнителен директор на „Стара планина холд“ АД Владимир Шопов, политолог, съветник по европейски въпроси на министъра на вътрешните работи (1997-1998), съветник в Мисията на Р България към ЕС (1998 – 2001), съветник на министъра на външните работи (2014 – 2016) Иван Станчов, потомствения дипломат и филантроп, основател на фондация “Карин дом”, сега почетен член на УС и пожизнен посланик.

През 2017 г. Организацията с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства продължи своята дейност като Сдружение в обществена полза „Приятели на Карин дом“ Магдалена Малеева, тенисистка, достигнала до четвърто трето място в световната ранглиста на 29 януари 1996 г.

През юли 2017 г. най-малката от трите сестри Малееви игра в турнира на легендите и приключи с победа участието си на Уимбълдън. През февруари 2018 г. помогна за подгономката на националния ни женски отбор по тенис за за “Фед къп” в Талин много активна в екологичната организация "Gorichka.bg", която работи за повишаване на обществената осведоменост за спешни екологични проблеми. Мария Кузманова, бивш член на ВСС, сега съдия в Софийския градски съд, гражданско отделение Николай Божинов, собственик и управител на фирма „Глория палас“ – Дипломатически клуб в Горна баня Огнян Гелинов, режисьор, правил предимно документални филми и игралния филм „Леталото“.

Днес има юбилей Огнян Стоичков, юрист, член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, бивш депутат в 41-ото НС Cимeoн Bлaдoв, актьор От години озвучава филми във вcичĸи жaнpoвe и e нocитeл нa нaгpaдaтa "Иĸap - Злaтeн глac" нa Cъюзa нa apтиcтитe в Бългapия зa 2009 г. “Любовта не може просто да отмине” Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД По света: Ариго Саки, бивш италиански футболен треньор, ръководил националния отбор на Италия, извел Милан до европейските клубни титли през 1989-а и през 1990-а. След шокиращата загуба на "Скуадра адзура" от Швеция в баражите за класиране на Световното първенство и особено от началото на 2018 г. съсипа от критики актуалния футбол в Италия.

„Футболът е отражение на историята и обществото: ние сме стара държава, в икономическа, културна и морална криза, бедни на нови идеи за промяна“ казва той. футболистите на Пари Сен Жермен след отпадането на тима в 1/8-финалите на Шампионската лиг а Алберто Дзакерони, бивш италиански футболист, треньор, ръководил ред футболни тимове в родината си, както и национлния отбор на Япония, китайския Бейджинг Гуан, а понастоящем е селекционер на националния тим на Обединените арабски емирства, с договор до 2019 г.

Владимир Бесчастних, бивш руски футболист, нападател, дълго време водещ голмайстор на националния отбор на Русия, а след края на състезателната си дейност работил като треньор Джанкарло Антоньони, бивш италиански футболист, един от най-универсалните футболисти в историята на футбола, наричан "Момъкът с кадифените крака" заради фината си техника Иреен Вюст, холандска скоростна кънкьорка, златна олимпийска медалистка от олимпиадите в Торино – 2006 (на 3000 м), Ванкувър (2010) и Сочи (2014) на 1500 м. На олимпийските игри в Пьончан2018 тя спечели олимпийска титла на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки, както и общо рекорден за холандски спортист пети златен медал от олимпийски игри.

Метод Мен, роден с името Клифърд Смит, американски рапър, продуцент и актьор, известен е най-вече като член на колектива от Източното крайбрежие Wu-Tang clan и част от хип-хоп дуото Method Man & Redman Милан Кундера, роден в Чехословакия френски писател, поет, есеист, един от известните интелектуалци по време на Пражката пролет, познат с творбите си „Шегата“, „Книга за смеха и забравата“, „Непосилната лекота на битието“.

Ренди Ортън, американски кечист и актьор, 13-кратен световен шампион, През 2018 г. е 18-и шампион от Големия шлем. Загубата му в мача за пояса в края на март в Разбиване", изведе нашия кечист Русев на битка за титлата на „Кеч Мания 34“ Трой Бейкър, американски актьор, озвучаващ главните герои в редица компютърни игри: Букър Де Уит в BioShock Infinite, Джоел в The Last of Us, Жокера в Batman: Arkham Origins, Джак Мичъл в Call of Duty: Advanced Warfare.. На 27 септември 2017 г. бе премиерата на новата видеоигра, в която участва с гласа си - Middle-earth: Shadow of War Херман Пиетробон, аржентински футболист, централен нападател, играл и за български отбори