"Патреотите" продали български паспорти за 28 000 000 евро! Шокиращ натиск на ДАНС да прикрият политик, зам.-министър и висши чиновници!

Във Фейсбук акад. Петър Иванов публикува това разследване на Афера, което ви представяме по-долу

"Цаци, де си ве? Ади ве! ЕС ври и кипи заради агент Иван и хората му, които продават по за 3000 евро български паспорти на терористи и джихадисти, отиващи по задачите си из Европа.

Събуди се ве! Ставаааай!"

ПАТРЕОТИТЕ ПРОДАЛИ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ ЗА 28 000 000 €

март 20, 2017 Торнадо БГ 0 Comment

Източник: Afera.bg

В МАКЕДОНИЯ, АРЕСТУВАН – БРЪНКА ОТ ВЕРИГАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

След като АФЕРА публикува разследванията си:

ШОКИРАЩ НАТИСК НА ДАНС ВЪРХУ ПРАВОСЪДНО МИНИСТЕРСТВО, ЗА ДА „ОПРАВЯТ“ СТАТУТА НА СИРИЕЦ! ЗАМЕСЕНИ – ЗАМ-МИНИСТЪР И ТРИМА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАНС!

ТЪРГОВИЯТА С БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО. В СХЕМАТА ПОЛИТИК, ДАНС, ВИСШИ ЧИНОВНИЦИ! КАК ЕКСШЕФ НА ДАНС ПУСКА ЛИЦЕ С ПРЕСТЪПЛЕНИЕ „ПОДБУДИТЕЛСТВО КЪМ НЕЗАКОННА ЕМИГРАЦИЯ“. ТАРИФАТА ОТ 550 ДО 1500 ЕВРО! НА ДЕН – ДО 200 КЛИЕНТИ.

в редакцията на АФЕРА се получи материал, който публикуваме дословно, за да послужи на институциите, които разследват аферите с българското гражданство:

„ПАТРИОТИТЕ“ ПРОДАЛИ БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ ЗА 28 000 000 €

Македонски медии изнесоха информация, че на 22.02.2017 е арестуван Лазар Младенов – председател на Български Културен Клуб Скопие /БККС/. За финансови нарушения, изразяващи се в недеклариране на големи суми, получени от издаване на Удостоверения за български произход – основния документ за получаване на българско гражданство от македонци.

Сагата започва в началото на 2015. Тогава Меглена Кунева обявява конкурс за длъжността Председател на Държавната Агенциа за Българите в Чужбина /ДАБЧ/. От явилите се на конкурса седем кандидати, представителят на ВМРО – Борис Вангелов е класиран седми. Красимир Каракачанов, обаче, удря по масата и казва на Б. Борисов, че „трябва да назначите нашия човек, защото само ВМРО работи за българите в чужбина“. За да разполага със седемте гласа на ВМРО в Парламента Бойко се съгласява, и въпреки че Б. Вангелов е класиран последен, той е назначен за Председател на ДАБЧ. Този пост е много важен за ВМРО, защото според закона, ДАБЧ издава Удостоверението за български произход на основание данни от Български дружества в чужбина /такива като БККС на Лазар Младенов/ , че кандидатът за българско гражданство има възходящ родител по националност българин.

И ЗАПОЧВА БИЗНЕСЪТ

Лазар Младенов печата Удостоверения за български произход „на конвейр“. С тях македонците бягат в ДАБЧ откъдето вземат тяхното Удостоверение. С него бягат в Министерството на Правосъдието /МП/ и подават документи за българско гражданство.

На обема и печалбите от този бизнес ще завиждат дори борсови играчи от Уол Стрийт. Всеки Божи ден в София пристигат по около 100 души от Македония и плащат средно по 700 Евро за услугата. За двете години 2015 и 2016, по данни от ДАБЧ, това са около 40 000 души, а в пари – около 28 000 000 /ДВАДЕСЕТ И ОСЕМ МИЛИОНА/ Евро !!! Суха пара, на ръка броена !

Уаууууу ! Няма работа, няма пот за тази пара. Само му казват „ти си българин“ /ако си е платил/ или „ти не си българин“ /ако не си е платил/.

До тук всичко хубаво, обаче

ЧАКРЪКА ЗАПОЧВА ДА СКЪРЦААААА !?

Органът, който преценява дали кандидатът за българско гражданство отговаря на изискванията на закона е Съветът по Българско Гражданство /СБГ/ към Министерството на Правосъдието – колективен орган от 10 представители на различни ведомства.

Та точно този Съвет /СБГ/ отказва гражданство на кандидатите от Македония! Защо? Защото Удостоверението от ДАБЧ не отговаря на изискванията на чл.15 от ЗБГ – не посочва данните на чието основание удостоверява, че кандидатът има възходящ родител, който е от българска националност.

МАФИЯТА „ПАТРИОТИ“ Е ОБЗЕТА ОТ ПАНИКА И ЗЛОБА

Пет пъти от трибуната на Парламента, депутати от ВМРО искат оставки на служители на МП и членове на Съвета по БГ, които им ПРЕЧАТ НА ДАЛАВЕРАТА. Следват открити заплахи, интриги и куп още агресия, характерна за надменните и самозабравили се депутати с гореща македонска, пардон – “ПАТРИОТИЧНА” КРЪВ.

И така докато НЕУДОБНИТЕ са отстранени от Съвета по БГ и от Министерството, набедени в дисциплинарни нарушения – изразяващи се в случая в стриктно ПРИЛАГАНЕ на ЗАКОНА, но … ПРЕЧАТ НА МАФИЯТА ПАТРИОТИ ДА ПРОДАВА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ!!!

За каузата са вербувани лично Министърът на Правосъдието Екатерина Захариева, която отваря широко вратите на Министерството за частниците, които търгуват с български паспорти, сред тях депутати и евродепутати.

Зам. министърката Вергиния Мичева – Русева, която буквално се превръща в СЛУГА на МАФИЯТА ПАТРИОТИ, като някаква ПОДКАНВАЧКА пред таверна, тя с часове „виси“ пред входа на Министерството и се тюфка защо намалява опашката с кандидати за български паспорти.

Шефката на Правна Дирекция Стефана Караславова, която с действията и бездействията си по делата на Министерството В СЪДА, ОБСЛУЖВА интересите НЕ на Държавата и Министерството, а интересите на ТЪРГОВЦИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ.

Така МАФИЯТА ПАТРИОТИ овладява най-важните органи и институции, които дават гражданство – Съвета по гражданство, МП и ДАБЧ. Абе нещо като ВЗЕМАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ПАСПОРТИ. И МАШИНАТА ЗА ПАРИ започва да върти на пълни обороти…

Да, ама, както казва народа – много хубаво не е на хубаво! И става

БОЙ ЗА ПЕЧАЛБАТА

ПАСПОРТНАТА МАФИЯ има йерархична структура:

Най-долу са ДРЕБНИТЕ ТЪРГОВЦИ – обикновено са македонци с българско гражданство, живеещи в Македония. Те са хората, които набират клиенти за БГ гражданство. Обикалят села и градове, мотивират хората за български паспорт срещу 700€ и докарват в София по 15-20 души с микробус или с 3-4 леки коли.

Следващото стъпало са ЕДРИТЕ ТЪРГОВЦИ – те са 2 фирми с официален предмет на дейност „административни услуги, преводи и легализации на документи“. Едната фирма е на Петър Колев /с офис в Търговския Дом срещу Съдебната Палата/, а другата на Ванчо Янакиевски – в хотел „РИЛА“. Когато стигнат до тях, кандидатите плащат и тогава им се издават заветните удостоверения от Лазар Младенов, че са българи.

Следват МЕНИДЖЪРИТЕ на търговията с БГ паспорти, т.н. двете десни ръце на Каракачанов – РОСЕН ИВАНОВ, бивш Председател на ДАБЧ /2011-2013/ и ХРИСТО ХРИСТОВ – от Шесто Управление на Държавна Сигурност, водещ офицер на Каракачанов като агент „Иван“ на ДС. Това са хората, които организират и контролират целия процес, движението и разпределението на парите и кореспондират с държавните институции, които изпълняват поръчките им.

И накрая, на върха на пирамидата, Негово Патриотично Величество, Шефът, както го наричат – К.КАРАКАЧАНОВ ! Всички политици в България знаят, че този бизнес е негов, и то не само от 2, а от 12 години насам. Никой не се интересува, обаче, това е законно ли става или не. Защото ТОВА СА ПРАВИЛАТА НА ЗАДКУЛИСИЕТО И НА ВЛАСТТА – ВСЕКИ СИ КРАДЕ В НЕГОВАТА МЕРИЯ И НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ ДРУГИЯ ДО НЕГО. Всичко е разпределено отдавна !

Само през последната година са образувани няколко наказателни производства срещу хора на Каракачанов. При това с перфектни доказателства. Все още обаче, институциите си „топкат топката“ и … нищо, поне за сега.

Какво да им се случи, след като над него са опънали чадър големите партии, защото утре може да се наложи да правят коалиция с него… Всичко е сметки и пари – точно обратното на речите и биенето в гърдите по време на предизборните кампании.

ДОБРЕ, ЧЕ БАНДИТИТЕ СЕ ИЗБИВАТ ПО МЕЖДУ СИ, ДОКАТО РАЗДЕЛЯТ ПЛЯЧКАТА.

Така се връщаме в началото – ареста на Лазар Младенов. Той влиза в конфликт с Каракачанов през октомври 2016. Тогава МЕНИДЖЪРИТЕ Росен Иванов и Христо Христов провеждат с него среща в Петрич и му казват, че всички пари трябва да минават през техните ръце и те да ги разпределят. Лазар Младенов не се съгласява и им казва, че няма да работи по-вече с тях и ще отиде при ГЕРБ…

Другият от ЕДРИТЕ ТЪРГОВЦИ – Петър Колев също има проблеми. Обвинен е, че укрива оборот. Вероятно затова, зад гърба на Каракачанов, той се хваща с Марешки, завежда го в Македония да му урежда бизнес и му обещава да му осигури от там 10 000 ГЛАСА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

Колегата му Ванчо Янакиевски вероятно също ще се сблъска скоро с Капо ди Тути Капи /К.К./ защото се разбра, че продава Удостоверения за български произход по 2000 € и не вкарва тези пари в касичката на паспортната мафия.

Разбра се също, че групата е тясно специализирана и в търговията с фалшиви документи, но не остана време да разследваме този ресор на паспортната мафия.

Изводът от разследването, обаче показва недвусмислено, че ареста на Лазар Младенов съвсем не е случаен, а най-вероятно е резултат на вътрешно мафиотски борби.

ЯВНО ТОВА Е ВЪЗМЕЗДИЕТО.

ЗАЩОТО ЗА ТЕЗИ БАНДИТИ, В БЪЛГАРИЯ, НЯМА НИТО ЗАКОНИ, НИТО ПРОКУРАТУРА, НИТО СЪД!

ЗАСТРАШЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО”