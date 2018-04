Проверете дали „Кеймбридж Аналитика“ са ползвали данните ви от Фейсбук

Фейсбук пусна инструмент, с който всеки потребител може да провери дали негови лични данни в социалната мрежа са били ползвани от скандалната компания "Кеймбридж Аналитика". Инструментът показва и дали в листата ви с приятели има такива, чиито данни са били събирани от компанията чрез приложението 'This Is Your Digital Life' (Това е вашият дигитален живот).

Около 87 млн. потребители, чиито данни може да са били споделени чрез This is you Digital Life, ще получат съобщение с подробности за тази опция.

В допълнение към това, от днес 2,2 милиарда потребители на Фейсбук ще получат известие в нюзфийда си, озаглавено "Защита на вашата информация". То съдържа линк към приложенията, които ползвате, и припомня каква информация сте споделили с тях.