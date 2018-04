Грандиозното завръщане на Бионсе

Бионсе направи зрелищно завръщане на сцената на фестивала Сoachella в щата Калифорния.

Поп иконата, която си взе почивка след раждането на близнаците, се раздаде като за последно на първата си поява след отпуска по майчинство. Певицата не показа никакви признаци на умора, не спирайки да пее и танцува в продължение на два часа. Близки до звездата споделиха, че тя се е подготвяла с месеци за този ден. Не само се е подложила на 44-дневна веган диета, но и е танцувала над 10 часа всеки ден с хореограф. Поп дивата успя да изненада своите фенове. На сцената с нея се появи и съпругът й Джей Зи, за да се включи в песента Deja Vu. Черешката на тортата обаче бе появата на момичетата от Destiny’s Child. Кели Роуланд и Мишел Уилямс се присъединиха към Бионсе за три от песните на триото, включително големият им хит Say My Name, пише missbloom.bg Бионсе трябваше да бъде хедлайнер на Coachella още миналата година, но тогава забременя с близнаците си и отложи гостуването си на фестивала за 2018 г. Най-чаканият фестивал в Щатите се провежда в продължение на два последователни уикенда.