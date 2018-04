ABBA записаха две нови песни след 35 години пауза

Любимата на няколко поколения група ABBA отново се събра след 35 години раздяла. Музикантите дори са записали две нови песни заедно. „Четиримата си казахме, че след 35 години ще е забавно да обединим силите си и да влезем в звукозаписно студио”, пише в изявление на групата, от чиито албуми са продадени 400 милиона копия.

Всъщност Агнета Фелтскуг, Ани-Фрид Люнгста, Бьорн Улвеус и Бени Андершон се събират заради подготовката за ново виртуално турне, но покрай това записали и двете песни

„Решението за вълнуващ проект, свързан с турне, в което участват наши цифрови изображения, взе неочакван обрат”, се допълва в изявлението на музикантите. „За нас влизането отново заедно в звукозаписно студио бе радостно събитие. Като че ли времето бе спряло и се връщахме от кратка ваканция”, посочват те. Заглавието на само една от песните обаче бе обявено. Тя се казва I Still Have Faith In You ("Все още вярвам в теб").

Членовете на ABBA се разделиха професионално през 1982 г.