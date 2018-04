"Сигнал" в подкрепа на БСП срещу корупцията, мизерията и бедността на 1 май

БСП организира протест "срещу корупцията, мизерията и бедността" в Деня на труда, 1 май.

Сборният пункт паметника на незнайния войн на пл. "Александър Невски", от 11 ч.

От червената централа призовават хората да излязат, за да изразят желанието си за достойни доходи и да протестират срещу корупцията, която "ограбва труда им".

Протестното шествие ще мине по маршрута: пл. „Ал. Невски” – ул. „Г.С.Раковски” – бул. „Дондуков” – пл.”Независимост” (пред Министерски съвет).

В 12.00 ч. е началото на митинга.

След края на митинга група "Сигнал" ще даде началото на празник на свободното слово и свободните медии пред Народния театър „Иван Вазов”, пишат от "Позитано". В събитието участие ще вземат млади актьори, както и групата No more many more.