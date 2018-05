Еминем и Джей Зи съдят продуцента Уайнстийн за 800 хиляди долара

Рапърите Еминем и Jay-Z ще съдят компанията на скандалния филмов продуцент Харви Уайнстийн, които дължи на съпруга на Бионсе 480 000 долара, а на звездния му колега 352 000. Уайнстийн не е изплащал хонорарите на музикантите полагащи им се за писането на музика за неговите филмови проектите, съобщава Complex.

Jay-Z, е записан като автор на саундтрака за документалната поредица на "Rest In Power: The Trayvon Martin Story" и "Time: The Khalif Browder Story", а Еминем е писал музиката за филма "Southpaw " ( Левичар). През март Уайнстийн обяви фалит и невъзможност да плати възнаграждения на много от своите служители.

Един от потърпевшите е Куентин Тарантино, който обяви, че продуцента му дължи 4 милиона долара. Харви Уайнстийн беше обвинен в тормоз от десетки жени, включително актрисите Анджелина Джоли, Ашли Джъд и Ума Търман. След вълната от обвинения той беше уволнен от собствената си компания, а властите в Ню Йорк заведоха дело срещу него. Група жени подаде съдебен иск срещу продуцента и служителите на компанията. Американската филмова академия го изключи от състава си, като отмени членството му.