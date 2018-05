НАЧАЛОТО НА КРАЯ! Ето последните думи на Боян преди да тръгне за Шиша Пангма...

"Толкова драми съм преживявал, че се чудя какво още е писано да ми се случи... Животът е прекрасен и искам просто да си живея без да се налага да оцелявам..."

Това пише Боян Петров в официалната си страница във Фейсбук на 16 април в 18:16 часа.

Само час по-рано, в личния си профил в социалната мрежа, на същата дата в 17:00 часа легендата, за която стана ясно, че ще остане завинаги по склоновете на Шиша Пангма, качва пейзажни снимки със следния текст:

"От прозореца ми в Тингри се открива страхотна гледка към гигантите Еверест и Чо Ойю, но първата ми цел е джуджето Шиша Пангма. Тръгваме към базовия лагер утре рано сутринта. Before Everest I have to tackle with Shisha Pangma and we start for the Base camp tomorrow."