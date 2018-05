Джон Траволта заведе цялото семейство в Кан

Джон Траволта и съпругата му Кели Престън превърнаха премиерата в Кан на новия им филм "Gotti" в голямо и весело семейно събитие, пише списание Eva. Освен че двамата съпрузи играят главните роли в лентата, дъщеря им Ела също участва в продукцията и застана редом до майка си и баща си. С тях на червения килим бе и синът им Бенджамин.

За първи път четиримата застават заедно пред фотографите. Двойката имаше и още едно дете - син на име Джет, който загина при трагичен инцидент на 16-годишна възраст. Това се случи през 2009 година по време на семейната им почивка на Бахамите, а три години по-късно на бял свят се появи синът им Бенджамин.

Филмът "Gotti" е биографичен разказ за живота на нюйоркския мафиот Джон Готи. Това е петият път, в който Джон Траволта и Кели Престън участват в общ филм. Предишните са "The Experts" (1989), "Battlefield Earth" (2000), "Old Dogs" (2009) и "From Paris With Love" (2010).