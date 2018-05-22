вторник, 22 май 2018, 14:25 ч.

Докога ще продължава?

Стига произвол! Домашно куче отново НАХАПА ДЕТЕ!

BNews.bg

Стига произвол! Домашно куче отново НАХАПА ДЕТЕ!

Малко дете е било нахапано жестоко от домашно куче в пловдивското село Крумово, сигналът за инцидента в двор на къща е подаден към 17 часа вчера в Пето РУ.

По първоначални данни, 2-годишно момиченце било нападнато от отглеждано от семейството му куче от едра порода. Детето е настанено в болница със сериозни наранявания. Пострадала е и майка му.

На адреса е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 325в, ал. 1 от НК. Уведомен е дежурен районен прокурор. 

 

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

Общество

Всички новини от Общество

Последни Най-коментирани Най-четени