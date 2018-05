20 малко известни факта за големия Фреди Меркюри

Фреди Меркюри си остава един от най-великите изпълнители, чийто глас покоряваше и все още покорява хора от различни поколения и държави. И въпреки певецът си отиде през 1991 г., неговата личност не спира да вълнува и днес, доказателство за това е и биографичният филм „Бохемска рапсодия“, който ще излезе по кината в края на тази година. А дотогава ви представяме 20 факта за Меркюри, които много хора не знаят.

1. Брайън Мей се притеснявал, че Фреди няма да може да запише песента Show Must Go On, защото болестта на Фреди вече била много напреднала и той едва се движел. Но певецът изпил порядъчно количество водка, казал на Мей „Ще го направя, скъпи“ и записал песента от първия път.

2. Фреди Меркюри често дегизирал принцеса Даяна в мъжки дрехи, за да може принцесата да излиза с тях по клубовете и никой да не я разпознае.

3. Когато го попитали какъв е смисълът на припева на Bohemian Rhapsody, Фреди отговорил, че в него няма смисъл, а е съставен от безсмислици, които се римуват.

4. Вокалът на The Who Роджър Долтри казва за Меркюри: „Той е най-виртуозният рок изпълнител на всички времена. Той можеше да изпее всяка песен във всеки жанр. Можеше да променя стила си на пеене от стих на стих и, божичко, това е истинско изкуство. Той беше брилянтен.“

5. В началото на 70-те години Фреди има връзка с Мери Остин. Когато умира, Фреди ѝ завещава повечето си пари, къщата си и приходите му от звукозаписите на групата. Той ѝ е посветил няколко песни и я нарича „любовта на живота ми". Много е вероятно песента Love of My Life да е посветена на Мери.

6. Според легендите гласовият диапазон на Фреди е бил 4 октави. Учените не са успели да докажат тези твърдения, но певецът е имал невероятен контрол върху гласа си и е можел бързо да променя звученето си от бас до тенор. Освен това е любопитно, че когато говорел, гласът на Фреди бил по-скоро баритон, но при пеене звучал като тенор.

7. Фреди Меркюри и Майкъл Джексън се опитали да запишат няколко песни заедно, но очевидно нещата не са се получили. Според слуховете виновен е бил Майкъл Джексън, който непрестанно водел домашната си лама в студиото.

8. По едно време Фреди е имал 10 котки. Той дори им посвещава албум (Mr. Bad Guy), както и песен (Delilah).

9. Фреди изобщо не харесвал зъбите си и се срамувал от тях, но не искал да ги променя, защото се страхувал, че това ще промени уникалното звучене на гласа му.

10. Кърт Кобейн споменава Фреди в бележката, която оставя, преди да се самоубие. В нея Кобейн пише, че винаги се е възхищавал на музикалните му възможности.

11. Фреди сам измислил прочутото лого на Queen. В него ще видите зодиакалните знаци на всички членове на групата: Два лъва за Дийкън и Тейлър, рак за Мей и две феи за Меркюри, който е роден под знака на Девата.

12. Ето какво казва Брайън Мей за записването на последния им албум Made in Heaven: „Той все ми повтаряше „Пиши още, напиши ми още песни. Просто искам да ги изпея и когато си отида, ти можеш да ги довършиш“.Той наистина беше безстрашен“.

13. В анкетата на BBC за най-великите британци в историята Фреди е на 59-то място, въпреки че е роден в Занзибар.

14. Рожденото име на Фреди е Фарух Булсара, но певецът си променя името на Фредерик Меркюри около 1970 г., когато създават групата. Интересното е, че в паспорта му е пишело Фредерик, но той никога не се е представял с пълното си име.

15. Въпреки че на сцената Фреди е много дързък, певецът бил много срамежлив и почти никога не давал интервюта.

16. Фреди пише песента Crazy Little Thing Called Love в банята. Певецът си взимал вана в един хотел, когато се вдъхновил за песента. Дори поискал да му донесат пианото в банята, за да композира.

17. Видеото към These Are the Days of Our Lives e заснето през май 1991 – 6 месеца преди смъртта му. Това са едни от последните кадри на Фреди, който вече е много болен.

18. Цялото семейство на музиканта е от религиозната индийска общност парси и практикувало древната религия зороастризъм. Независимо че Фреди не бил особено религиозен, зороастрийски свещеник отслужил опелото му.

19. Ковчегът му е внесен в църквата под звуците на Take My Hand, Precious Lord / You’ve Got a Friend на Арета Франклин, която била любимата му изпълнителка.

20. Тъй като състоянието му се влошила драстично, Фреди решил да забърза неизбежния край и спрял да взима лекарствата си, накрая приемал само обезболяващи.