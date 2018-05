Бионсе и Джей Зи празнуват розова сватба на покрив на хотел

Бионсе и Джей Зи отпразнуваха десетата годишнина от сватбата си с романтична вечеря на покрива на хотел в центъра на Лос Анджелис. Двойката е наела частен сервитьор и готвач, които да приготвят и сервират храна и напитки.

Хотелът се намира в района на историческата забележителност "Giannini Place" и е новата предпочитана дестинация в града. Сградата е известна със своята италианска архитектура и на покрива има вдъхновен от Средиземно море басейн.

Феновете на Бионсе и Джей Зи очакваха те да пуснат албум по повод своята розова сватба, който да бъде включен в предстоящото им турне "Bey and Jay On the Run II". Обиколката на звездите ще започне на 6 юни и ще продължи до 4 октомври с 48 концерта в Северна Америка и Европа. Засега дати в България не са обявени.