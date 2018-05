Нова ОПАСНОСТ при употребата на алкохол

Учени от Лондонския имперски колеж и кралската болница "Бромптън" в британската столица установиха, че мутации на ген, кодиращ протеина титин, допринасят за поява на сърдечна недостатъчност при употреба на алкохол, съобщи Лента.



Титин, известен също като конектин, е най-големият от познатите на учените протеини. Съставен е от 38 138 аминокиселини и участва в съкращаването на напречно набраздените мускули на сърцето. Мутациите му предизвикват дилатационна кардиомиопатия, при която се увеличава обемът на сърдечната кухина, без да изтъняват стените й. Това допринася за развитие на сърдечна недостатъчност и за внезапна смърт.



Било изследвано здравословното състояние на 141 пациенти, засегнати от алкохолна кардиомиопатия, която е свързана с прекомерна употреба на алкохол, например с изпиване на 7 бутилки вино седмично в разстояние на 5 и повече години. Оказало се, че 13,5 на сто от участниците притежават дефектен ген, кодиращ протеина титин. Въпросното процентно съотношение е по-голямо в сравнение с онова на засегнатите от алкохолна кардиомиопатия сред цялото население.



Учените освен това интервюирали 716 души, засегнати от дилатационна кардиомиопатия. Целта била да се разбере какво количество алкохол консумират интервюираните. Макар нито един от тях да не консумирал достатъчно за развитието на алкохолна сърдечна недостатъчност количество алкохол, се стигало до нарушаване на сърдечните функции дори при малко превишаване на препоръчваното количество - 140 милилитра чист етанол седмично.



Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American College of Cardiology.