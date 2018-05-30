10-годишно дете се удави във водоем

Инцидентйт е станал в радомирско село.

Момче на 10 години от Перник се е удавило във водоем в радомирското село Гълъбник, съобщи ОД на МВР, предаде БТА.

За инцидента е съобщено във вторник следобед в РУ- Радомир. Незабавно на мястото пристигнали представители на Районното управление "Полиция", на местната противопожарна служба, на Спешния център, както и съдебен лекар.

Детето вече било починало. При първоначалния оглед следи от насилие не са открити. Образувано е досъдебно производство.