Ариана Гранде и Ники Минаж се събраха отново

Ариана Гранде разкри, че Ники Минаж ще се присъедини към нея за записа на новия й сингъл „The Light is Coming”. 24-годишната Гранде вече работи заедно с рапърката над песента „Side to Side” през 2016 г. Сега Ариана ще разчита на помощта на 35-годишната Минаж за записите на предстоящия си албум „Sweetener”. На страницата си в Instagram Гранде качи изпълнена от Минаж рап версия на „The Light is Coming”. Красивата брюнетка обаче не дава повече подробности за новата си песен. Наскоро Ариана Гранде отдаде почит към Манчестър и жертвите на миналогодишния терористичен атентат, при който след нейн концерт в града загинаха 22-ма души. Тя си татуира пчела - символа на британския град. Пчелата е изобразена с черно мастило и с разтворени във формата на сърце крилца. Придружена от посланието „Завинаги” певицата показа новата си татуировка.