Хари Стайлс с жива кокошка в новия клип на Gucci

Британската музикална звезда Хари Стайлс има нов домашен любимец – жива кокошка! Поне за видеото на Gucci, в което пернатото му партнира под звуците на „Michelle” на The Beatles.

Филмчето, режисирано от Глен Лъчфорд, ни отвежда в Северен Лондон, в бистро за fish&chips. Заведението е отворено за пръв път през 1860 г. Известно е не само с кухнята си, но и като място, на което хората се събират и до днес на приказки, докато чакат рибата да се изпържи.Your browser does not support the video tag.

Завръщането към традициите в мъжката мода е идеята, която Gucci лансира по оригинален начин в новата си кампания. Особено с избора на Хари Стайлс и екранния му домашен любимец.