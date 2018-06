New Bloom Winery донесе 5 медала и титла „Най-добро вино“ от конкурс отвъд океана

Международният конкурс Los Angelеs International Wine Competition 2018 награди българско вино от сорта Совиньон блан с най-високото си отличие – Best of Class. Престижната награда беше спечелена от Face-to-Face (F2F) Совиньон блан на изба New Bloom. Родното вино, произведено от собствени лозови масиви в Тракийска низина, се нареди сред най-добрите в света – само пет други вина Совиньон блан получиха тази титла. New Bloom Winery спечели и един златен медал за New Bloom от сорта Регент. Със сребро бе отличено PIXELS розе, а с бронз PIXELS Каберне Совиньон и Face-to-Face розе. Международният винен конкурс в Калифорния е утвърден като един от най-престижните такива в рамките на страната и предлага на гостите си класно дегустационно събитие с локални и международни селекции вино. На него журират 70 човека от целия свят, като използват техниката за слепи тестове, за да оценят участниците.

Тази година щатското състезание е получило 2921 вина от 885 производители и 18 държави, между които Аржентина, Австралия, Чили, Франция, Италия, Нова Зеландия, Южна Африка, Испания и САЩ. Международното признание за вината на New Bloom Winery е продължение на силното представяне на нейните ключови серии на някои от най-успешните интернационални винени събития като Mundus Vini в Германия, Vinalies Internationales, Франция и Concours Mondial Dе Bruxelles.

„Наградата за Face-to-Face Совиньон блан е стъпка напред в разпознаването на България като висококачествен производител, а да надделееш над такава сериозна конкуренция с толкова познат сорт, е истински успех.“, коментираха от екипа на избата. Face-to-Face Совиньон блан е едно от двете най-нови попълнения във високия клас вина на New Bloom Winery. Другото ново вино под същата марка е розе от сортовете Каберне Совиньон и Марселан, което е с бронзов медал от Лос Анджелис. Очаква се да излязат на пазара у нас до края на месеца.

New Bloom Winery работи както с класически френски сортове като Совиньон блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Мерло, Сира, така и с малко известни немски разновидности – Дорнфелдер и Регент. Още преди засаждането е направена селекция на лозовите масиви, за да откроят тези от тях с най-добър потенциал. Конкретно за F2F Совиньон блан са селектирани парцели до Правище.