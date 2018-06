Съдят Джъстин Бийбър за побой

Любимецът на тийнейджърките Джъстин Бийбър ще отговаря в съда за причиняване на телесна повреда. Случката се разиграла през 2016 г., но „жертвата“ - Тобаяс Кенън, си търси правата чак сега.

На финалните мачове на НБА преди 2 години Кенън е замерил певеца с крушка, след което е получил няколко юмрука и ритник в отговор. Според TMZ, мъжът е завел искова молба срещу канадската звезда в Лос Анджелис, като подробностите около делото засега се пазят в тайна.



Изпълнителят на As Long As You Love Me е известен с буйния си нрав. Той избухна публично няколко пъти по време на последното си турне и обяви тотален бойкот на снимките с фенове, след което прекрати световната си обиколка. Предишните скандали около името му са побой над фотограф и глоба от 6400 долара за изрисуването със спрей стената на историческия хотел „Насионал“ в Рио де Жанейро.



Наскоро обаче Бийбър изгря като герой в сбиване. Той нападна мъж, който души и насилва приятелката си на афтър партито на музикалния фестивал „Коачела“. Оказа се, че въпросният мъж е бил под влиянието на наркотици и е бил задържан от органите на реда.