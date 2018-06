Бионсе пак е бременна!

Бионсе може да е бременна с четвъртото си дете, коментират феновете ѝ. Скоро певицата и нейният съпруг, рапърът Джей Зи, стартираха световното си турне On the Run II, пише teenproblem.net Почитателите на изпълнителката на Crazy In Love непрекъснато качват снимки от концертите в интернет и смятат, че тя отново е бременна. Според тях звездата избира основно широки тоалети – рокли, палта. Бионсе по принцип залага на по-предизвикателна визия, да се загръща с палтенца, не е много в стила ѝ, смятат те. Други пък коментират, че коремчето ѝ изглежда закръглено, дори да се опитва да го прикрие. Почитателите се притесняват, че тя няма да може да завърши турнето, ако действително очаква бебе. По график концертите приключват през октомври.