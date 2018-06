НАЧАЛОТО Е ПОСТАВЕНО! Откриха Мондиал 2018 (ВИДЕО)

В четвъртък следобед бе открито XXI световно първенство по футбол. В церемонията на стадион „Лужник“ в Москва участваха около 500 души, включително поп иконата Роби Уилямс и руската оперна певица Аида Гарифуллина.



Бразилецът Роналдо, познат като Феномена, излезе първи на стадион "Лужники" под бурните овации на публиката, а след него на терена, преобразен като голяма зелена футболна топка се появи споменатият по-горе британски изпълнител, за да изпълни хита си "let me entertain you".



След него микрофона взе Гарифуллина, която вдигна на крака публиката на стадиона в Москва, а впоследствие двамата изпълнители изпяха заедно хитът „Angels“ на Робин Уилямс.





Церемонията завърши с приветствено слово на президента на ФИФА Джани Инфантино и на руския президент Владимир Путин. Последният изказа задоволство, че страната му приема световното първенство и поздрави с добре дошли всички фенове, пристигнали за финалите.



„Руснаците обичат футбола, за нас това е повече от спорт. Още от първия ни официален мач не сме спирали да работим в името на деня, в който да приветстваме в страната си голямото футболно семейство. Направихме всичко възможно всички феновете да се почувстват като у дома си и да срещнат нови приятели. Независимо от различните култури, футболът може да ни обедини в един отбор. Един отбор, в който всички се разбират, сякаш са едно семейство“, заяви Путин и пожела на всички участници много незабравими емоции и успех.



Джани Инфантино пък напомни, че в следващия месец целият свят ще живее за футбола.



„Благодаря Москва, благодаря Русия“, лаконичен бе босът на световната централа, който бе изпратен с аплодисменти, а след това зрителите насочиха вниманието си към първия мач на Мондиал 2018, противопоставящ националните отбори на Саудитска Арабия и домакините от Русия.



Иначе във форума участват 32 отбора, които ще изиграят общо 64 мача в следващите 32 дни.



Мондиал 2018 ще се проведе в 11 руски града и 12 стадиона, разпръснати на територия от над 2000 км. Отборите са разделени в осем групи от по четири тима, като само първите два ще продължат във фазата на елиминациите.



Актуалният световен шампион Германия, който победи Аржентина на финала през 2012 година, ще се опита да стане едва първия тим с дубъл след Бразилия през 1962 година.



В същото време “селесао” пък ще направи опит да вдигне за рекорден шести път ценния трофей.



На световните финали има и двама пълни дебютанти - отборите на Панама и Исландия, а за първи път на Мондиал ще се използва и системата за видеопомощ на реферите VAR, като се очаква разговорите за съдийски грешки да бъдат изместени от такива за играта.