Mrs Lady of the year 2018 Дима Атанасова разкрива тайната за кадифена мекота на платинено русата коса

След голямото отличие Mrs Lady of the year 2018 в категория „Красота и здраве“ – Дима Атанасова, се впусна в още горещи летни проекти.

Позната ни със своята дейност като консултатнт по европейски структурни фондове и в енергетиката, печелила множество проекти по Програма за развитие на селските райони, красивата блондинка планира няколко летни почивки, за които активно се подготвя. Скоро ще стегне куфарите за перлата на италианската ривиера Порто Черво. Както всяка дама която държи на външния си вид Дима не пропуска да се поглези с най-новите и луксозни продукти на пазара.

Здравето и красивия вид на косата й са от първостепенно значение. Бизнес дама като нея, която няма много свободно време в деловия си график, се насочва към бързи и лесни техники за разкрасяване. Не е тайна за никой че за да имате красива дълга платинено руса коса трябва да полагате особени грижи. Наскоро Дима в компанията на предишна носителка на отличието Mrs Lady of the year Вили Боршукова, собственик на Салони за красота Магама, се докосна до луксозната боя и грижа за коса Kadiffe.

Брандът е собственост на г-жа Боршукова и въпреки че е само от година на българския пазар, вече спечели Балканснските бизненс награди в категория нов продукт. Линията, разработена по немска формула съдържа безценното арганово масло, което дарява косата с нов живот. Косата, особено платинено русата има нужда от допълнителна хидратация, подхранване и преди всичко UV защита през летните месеци. Благодарение на комбинираното действие на дълбокоподхранващия шампоан Kadiffe и терапията за коса с арганово масло, които подхранват и заздравяват косъма от вътре, добавят допълнителна хидратация, блясък и мекота на косата. За предстоящата лятна почивка на Канарските острови с мъжа до нея Дима Атанасова се доверява на освежаващия шампоан Kadiffe Ice-cool, който има ментов елемент и действа охлаждащо на скалпа. Както тя самата споделя „Внимавам много когато ходя на басейн или влизам в морето. Косата ми задължително е прибрана на кок или плитка, защото в контакт с хлорираната вода платинено русата коса придобива зеленикав отенък”. Всички продукти от линиятя Kadiffe съдържат UV защита срещу вредните слънчеви лъчи, които увреждат косъма.

Русокоската полага допълнителни грижи за кожата на лицето и тялото. През летните месеци използва задължително гримове с минимум SPF 30+ , като нанася от кремовете за лице и на китките, които доста често се окават пренебрегнати и без слънцезащита.

Само преди няколко седмици Дима бе лице на лятно парти организирано от Академията за Мода. На ревю-спектакъла Summer Chic Дима Атанасова се появи преобразена, с дълга красива руса коса и елегантен черен тоалет. Всички гости на събитието бяха впечатлени от драстичната разлика в дължината на косата. Тайната която Дима използва са висококачествените удължения за коса Great Lengths. Новото поколение удължения, които предлага марката са малки и незабележими стикери, с помощта на които за минути може да имате плътна, красива дълга коса. За лятното парти Дима бе комбинирала няколко дължини руси стикери на Great Lengths, които правилно поставени от специалистите в удълженията от салони Магама, придават на цялостната визия на косата едно елегантно преливане. Great Lengths са водещ бранд в удълженията за коса в цял свят, в изработването на кичури и стикери за удължаване на коса използват най-високо качество индийска коса. Специфичната обработка и модерно производство правят удълженията на Great Lengths най-добрия бранд в цял свят. Марката гарантира 100% съдържание на естествена коса без примеси във всеки един кичур или стикер. Вечерта на партито Дима се появи с прическа оформена в красиви леки букли, в които хитовите стикери на Great Lengths неможеха да се различат. Залепването за естествената коса е толкова незабележимо че ви позволява да носите косата си на високо вдигната на опашка или в елегантен вечерен кок, дори да си сложите няколко стикера за бретон. Разнообразието от цветове е огромно от натурални до пекрасни златисти и пепелно руси цветове, включително и най-модерните пастелни цветове за годината.