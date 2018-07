Роби Уилямс призна за психично заболяване

Поп звездата Роби Уилямс се съмнява, че страда от синдрома на Аспергер или други психично заболяване от аутистичния спектър.

Певецът, който показа среден пръст на откриването на Световното първенство по футбол в Русия, и преди е признавал че се бори с депресия и променливи настроения, както и с различни зависимости. В интервю за Радио 2 на Би Би Си, изпълнителят на Let Me Entertain You сподели, че в последно време се чувства сякаш „нещо липсва“ вътре в него и обоснова това си състояние с предполагаемите две диагнози. Допълни още, че понякога е много трудна задача да си в неговата глава.

"Нещо липсва вътре в мен. Имам големи бели петна. Може би това е Аспергер или аутизъм. Не знам в кой от двата спектъра съм, но ми има нещо… Много е трудно да съм в главата си понякога“, заяви звездата. 44-годишният Уилямс призна, че има дни, в които води битка, за да се надигне от леглото без да знае защо. В тези ситуации влиза в Гугъл и чете за себе си негативни новини. „От ден за ден нещата се променят. Правя едно и също, а дните са толкова различни и не знам защо понякога не ми се става дори от леглото“. От друга страна Уилямс признава, че се е превърнал в много по-спокойна версия на себе си след като се ожени за американската актриса Аида Фийлд, а още повече след раздането на двете им деца – дъщеря им Теди, която сега е на 5 г. и синът им Чарлън, който е на 3 г.