петък, 13 юли 2018, 12:30 ч.

По случая е образувано досъдебно производство

ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ! 24-годишен скочи на бой на лекар в спешното в Сливен!

BNews.bg

ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ! 24-годишен скочи на бой на лекар в спешното в Сливен!

24-годишен мъж е нападнал медицинско лице от спешното отделение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, съобщиха от МВР. Нападението е станало в понеделник около 20:00 часа.

Младият мъж е причинил лека телесна повреда на медицинското лице, което изпълнявало служебните си задължения.

24-годишният побойник е задържан в ареста. Обстоятелствата и причините са в процес на установяване.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

България

Всички новини от България

Последни Най-коментирани Най-четени