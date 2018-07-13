ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ НА АГРЕСИЯ! 24-годишен скочи на бой на лекар в спешното в Сливен!

24-годишен мъж е нападнал медицинско лице от спешното отделение в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен, съобщиха от МВР. Нападението е станало в понеделник около 20:00 часа.

Младият мъж е причинил лека телесна повреда на медицинското лице, което изпълнявало служебните си задължения.



24-годишният побойник е задържан в ареста. Обстоятелствата и причините са в процес на установяване.



По случая е образувано досъдебно производство.



