събота, 14 юли 2018, 9:16 ч.
Истината боли, но те ще ви я кажат
ЕПИЗОД 5! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!
BNews.bg
Какво да очаквате в петия епизод на “Бареков и Байрактаров без цензура”?
ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ НЕХАЯТ И НЯМА ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ? ОТКРОВЕНО В СТУДИОТО: ПОЧЕРНЕНИ РОДИТЕЛИ РАЗКАЗВАТ ЗА БОЛКАТА СИ. КОЙ ЩЕ ИМ ПОМОГНЕ?
СЛУЧАЯТ „СУЛТАНКА“ – ЗАБОГАТЯВАТ ЛИ ФИРМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА, ДОКАТО ТЯ Е ВЪВ ВЛАСТТА?
ПРОДЪЛЖАВА ПРОТЕСТЪТ НА НИКОЛАЙ КОЛЕВ – БОСИЯ! ЗАЩО ОТНОВО НЕ БЕ ДОПУСНАТ ДО СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?! ЕКСКЛУЗИВНИ КАДРИ!
СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ! КАК СЕ МАНИПУЛИРАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И КАК СЕ ПРОМЕНЯ БОГАТСТВОТО НА ФИРМИТЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ?!
ПРОБОЙНИ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА! ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИТЕ И НАРОДЪТ!
Телефон на зрителите
02/ 914 44 33; 02/ 914 44 37
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