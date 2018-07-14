събота, 14 юли 2018, 9:16 ч.

Истината боли, но те ще ви я кажат

ЕПИЗОД 5! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!

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ЕПИЗОД 5! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!

Какво да очаквате в петия епизод на “Бареков и Байрактаров без цензура”?

ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ НЕХАЯТ И НЯМА ПРОМЕНИ В НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ? ОТКРОВЕНО В СТУДИОТО: ПОЧЕРНЕНИ РОДИТЕЛИ РАЗКАЗВАТ ЗА БОЛКАТА СИ. КОЙ ЩЕ ИМ ПОМОГНЕ?

СЛУЧАЯТ „СУЛТАНКА“ – ЗАБОГАТЯВАТ ЛИ ФИРМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР СУЛТАНКА ПЕТРОВА, ДОКАТО ТЯ Е ВЪВ ВЛАСТТА?

ПРОДЪЛЖАВА ПРОТЕСТЪТ НА НИКОЛАЙ КОЛЕВ – БОСИЯ! ЗАЩО ОТНОВО НЕ БЕ ДОПУСНАТ ДО СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ?! ЕКСКЛУЗИВНИ КАДРИ!

СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ! КАК СЕ МАНИПУЛИРАТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ И КАК СЕ ПРОМЕНЯ БОГАТСТВОТО НА ФИРМИТЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ?!

ПРОБОЙНИ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА! ГОВОРЯТ ЕКСПЕРТИТЕ И НАРОДЪТ!

Телефон на зрителите

02/ 914 44 33; 02/ 914 44 37

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