понеделник, 23 юли 2018, 17:00 ч.
Нелеп инцидент
"Ягуар" помете и уби дядо в Свети Влас
BNews.bg
70-годишен пешеходец е загинал на място, след като е бил блъснат от лек автомобил в Свети Влас. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас.
На 22 юли 27-годишен водач на лек автомобил „Ягуар“ със софийска регистрация e блъснал пешеходец от Свети Влас, след което е загинал на място. Причините за инцидента все още се изясняват.
Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като двете проби са били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
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