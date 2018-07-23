понеделник, 23 юли 2018, 17:00 ч.

Нелеп инцидент

"Ягуар" помете и уби дядо в Свети Влас

BNews.bg

"Ягуар" помете и уби дядо в Свети Влас

70-годишен пешеходец е загинал на място, след като е бил блъснат от лек автомобил в Свети Влас. Това съобщиха от ОДМВР-Бургас.

На 22 юли 27-годишен водач на лек автомобил „Ягуар“ със софийска регистрация e блъснал пешеходец от Свети Влас, след което е загинал на място. Причините за инцидента все още се изясняват.

Водачът на автомобила е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като двете проби са били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

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