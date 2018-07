Гущерови разкриха къде карат медения си месец

Двойката е отседнала във вила в луксозен , разполагат с частни басейн и плаж.

Младоженците Светлана и Християн Гущерови акостираха в Гърция за медения си месец. Това разкри плеймейтката, като публикува видеа от романтичната дестинация в Инстаграм Стори.

От кадрите става ясно, че двамата са отседнали във вила в луксозен гръцки комплекс, разполагат с частни басейн и плаж.

Припомняме, че Светлана и Християн сключиха граждански брак в началото на месеца, след което си казаха заветното „да“ пред 100 гости на рождения ден на бизнесмена – 12 юли. Музикален поздрав към присъстващите по време на церемонията отправиха Васил Найденов, Устата и Илиян. Първият си танц като семейство двойката изпълни на песента Love Me Like You Do от саундтрака на филма „50 нюанса сиво“.

„Не очаквах, че един подпис може да промени нещо, но съм се лъгала. Вече като омъжена жена се чувствам много по-отговорна и зряла”, сподели наскоро пред сп. LOVE style русата изкусителка.

Гущерови искат да имат три деца, като се надяват първата им рожба да е мъжка.