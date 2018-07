Взрив до посолството на САЩ в Пекин! (ВИДЕО)

Очевидци съобщават за взрив близо до американското посолство в Пекин. Експлозията е причинена от 26-годишен мъж, който се опитал да запали пиротехническо взривно устройство и се самонаранил леко в ръката, съобщи полицията.

Няма друг пострадал при инцидента.

Според представител на посолството взривното устройство е било "бомба".

Свидетели споделят, че полицаи проверяват кола близо до дипломатическата сграда, а в социалните мрежи показаха снимки на дим след предполагаема експлозия.

Около посолството има разположени полицейски коли, а шосето край комплекса е затворено.

Посолството на САЩ все още не е коментирало случилото се.

През делничните дни големи опашки от кандидати за виза се образуват извън посолството, което се намира в оживена част на града с многобройни дипломатически здания, хотели и магазини.

Outside #USA embassy in Beijing now following reported explosion. Police telling us not to film. #China pic.twitter.com/qvdOpvUKpt

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) July 26, 2018