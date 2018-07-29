СГС решава да остави ли в ареста 15-годишния младеж, ранил с нож свой връстник

Софийският градски съд в този момент разглежда мярката за неотклонение на 15-годишния младеж, който преди дни рани с нож свой съученик.

Дръзкото нападение беше провокирано от обиден колаж в социалните мрежи. Пострадалото момче все още се възстановява от порезните рани в Пирогов, съобщава bTV.

По повод обвинението в предумишлено убийство адвокатът му Ивайло Абаджиев посочи, че според него 15-годишно момче не може да има такъв умисъл да отиде и съзнателно да изпълни убийство.

Той допълни, че момчето е било тормозено и провокирано.