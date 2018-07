Състоянието на Деми Ловато се влошава, след като предруса с хероин

Състоянието на бившата старлетка на Дисни Деми Ловато е влошено. Това съобщиха запознати пред сайта TMZ. По думите им, изпълнителката на Tell Me You Love Me поддържа висока температура, придружена с гадене, макар че през последните няколко дни се чувствала по-добре. Все още не е ясно и кога Ловато ще бъде изписана от лечебното заведение в Ел Ей.



Междувременно стана ясно, че сред хората, посетили певицата в болницата, е бившият ѝ приятел Уилмър Валдерама. Актьорът и Ловато бяха заедно 6 години, преди да сложат окончателно край на връзката си през 2016 г. Според източници на сп. People звездата от Шеметни години прекарал няколко часове, без да се отдели от бившата си изгора в кликината.



Припомняме, че Ловато бе приета по спешност в болница в началото на миналата седмица, а до хоспитализирането ѝ се стигнало след предозиране с хероин, твърдят източници на TMZ.



„Деми иска да благодари на всички, които я подкрепиха, за тяхната любов и молитви. Част от информацията, която бе разпространена, не е коректна, а семейството ѝ моли да няма спекулации относно здравето ѝ. Сега възстановяването на Деми е най-важното нещо“, каза неин говорител ден след като звездата на Дисни бе приета по спешност.



Само преди месец самата певица призна, че е прекратила 6-годишния си период на трезвеност. Изповедта си тя направи като пусна песента Sober, пише Монитор.