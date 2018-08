ПОРЕДЕН СКАНДАЛ ПОД ЕГИДАТА НА МАМИН ВАНЬО ТРЕСЕ ПЛОВДИВ! Джендърска комисия с джендърски решения изхвърли ТОП събитие с легендарна балерина!

Поредния скандал под егидата на Мамин Ваньо се вихри в Пловдив, но този път с културен привкус. За случая алармира Асен Асенов, който е директор на One Foundation for Culture and Arts.

„Проектът ни да представим компанията на легендарната Пина Бауш в Пловдив през 2019 не събра необходимия брой точки от журито на Фондация Пловдив 2019 и беше отказан.

Един от членовете на управителният съвет даже “аргументирал” решението си с репликата, че това е “проект за няколко джендъра”.

Така, че уважаеми джендъри, гледайте си работата!“

Потресаващата некопметенност на жури, което взема едни пари, за да помогне афиша на иницативата да блесне и да популяризира още повече Пловдив и пред света взриви Фейсбук.

А ето и кои влизат в състава на журито, чийто член е отказал това страхотно събитие и представяне:

С решение на УС на ОФ „Пловдив 2019“ с протокол № 139/ 13.03.2018 г. беше избрано жури в състав: д-р Светлана Куюмджиева – артистичен директор, Фондация „Пловдив 2019“; Виктор Янков – заместник-директор „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019; Гина Кафеджиян – заместник-директор „Програма“, Фондация „Пловдив 2019“; Александра Димитрова – експерт „Международна дейност“, Фондация „Пловдив 2019“; Саори Хакода – мениджър проекти, EU Japan Fest.

Няма да пропуснем и имената на хората, които са в УС на Фондацията, во главе с кмета на Пловдив Иван Тотев, който е и председател на УС:

В УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ПЛОВДИВ 2019“ СА:

Инж. Иван Тотев – председател на УС

Г-н Стефан Стоянов - зам.-председател на УС

Г-н Александър Държиков

Г-жа Тони Симидчиева

Проф. д-р Стефан Костянев

Г-н Антон Баев

Г-н Христо Гюлев

Г-н Матей Матеев

За справка на джендърското жури, кояе Пина Бауш:

Пина Бауш – едно от най-големите имена в изкуството на ХХ век.

Пина Бауш се появява като фигура в съвременния танц, когато той вече е „извървял” значителен път на развитие. След революционните стихийно-импровизационни акции на Айседора Дънкан, систематизираната модерна стилистика на Марта Греъм от 30-те години в Америка и теоретичните постановки на Рудолф фон Лабан в Европа, Пина Бауш прави своите нововъведения в танца през 70-те години на ХХ век, след като е учила балет при Курт Йос (един от най-ярките представители на немския експресионистичен танц) и в Julliard School в Ню Йорк при американските хореографи Пол Тейлър, Антони Тюдор и Хосе Лимон. В този момент Ню Йорк е световен център на хореографската мисъл, която се движи вече в полето на постмодерните идеи и разглежда танца през тяхната призма, слагайки акцент върху интелектуалното му преосмисляне и революционизиране спрямо модерната традиция. Американските постмодернисти въвеждат идеята, че „всичко може да бъде танц”, ако бъде поставено и разгледано в определен контекст, и че танцът може да бъде представен навсякъде, а не само в сценичното пространство.

Пина Бауш става приемник на две мощни традиции – европейската и американската, и ги извежда на ново естетическо ниво, създавайки жанра „танц театър”.