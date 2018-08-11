събота, 11 август 2018, 15:44 ч.
Ексклузивно
НЕВИЖДАНА СТИХИЯ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО! Двуметрови вълни затвориха всички плажове(ВИДЕО)
BNews.bg
Невиждана стихия по родното Черноморие. Огромни двуметрови вълни затвориха всички плажове на юг от Бургас. Стихията е ужасяваща, по всички плажове има червен флаг, а спасителите дебнат за нарушения.
“Не сме виждали такова нещо, много е страшно. Сега ако някой иска да кара сърф е идеалното време”, споделят разочаровани туристи.
Спасителите предупреждават, че морето е много опасно и дори и опитни плувци да не се опитват да влизат, тъй като много бързо завлича навътре и има опасност за живота им.
За стихията сполетяла южното ни черноморие съобщи и евродепутата Николай Бареков. Той публикува в личният си профил в социалната мрежа Фуйсбук видеоклип на огромните вълни.
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