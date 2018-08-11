събота, 11 август 2018, 15:44 ч.

Ексклузивно

НЕВИЖДАНА СТИХИЯ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО! Двуметрови вълни затвориха всички плажове(ВИДЕО)

BNews.bg

НЕВИЖДАНА СТИХИЯ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО! Двуметрови вълни затвориха всички плажове(ВИДЕО)

Невиждана стихия по родното Черноморие. Огромни двуметрови вълни затвориха всички плажове на юг от Бургас. Стихията е ужасяваща, по всички плажове има червен флаг, а спасителите дебнат за нарушения.

“Не сме виждали такова нещо, много е страшно. Сега ако някой иска да кара сърф е идеалното време”, споделят разочаровани туристи.

Спасителите предупреждават, че морето е много опасно и дори и опитни плувци да не се опитват да влизат, тъй като много бързо завлича навътре и има опасност за живота им.

За стихията сполетяла южното ни черноморие съобщи и евродепутата Николай Бареков. Той публикува в личният си профил в социалната мрежа Фуйсбук видеоклип на огромните вълни.

 

 

 

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