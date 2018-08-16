"Левски" и Гомес се разделиха, испанецът отива в Кипър

"Левски" и Жорди Гомес се разделиха по взаимно съгласие. "Сините" официално съобщиха, че испанецът заминава за Кипър, където ще подпише с бившия отбор на Ивайло Петев и Николай Михайлов - "Омония" Никозия.

На сайтa си от "Левски" публикуваха и видео с изказване на Жорди Гомес на прощаване с клуба от „Герена“.

"Тръгвам си, щастлив съм и съм готов за ново предизвикателство. Наслаждавах се престоя си в "Левски". Беше хубаво. Това е велик отбор с велики фенове. Желая им всичко най-добро в бъдеще. Имаше хубави моменти и не толкова много лоши. Повечето бяха добри. Благодаря на съотборниците ми, на президента, на треньорите - Делио и Славиша. Надявам се да се видим отново", обяви испанецът.

„Когато дойдох, не знаех нищо за България и София. Имаше хубави моменти, повечето бяха добри. Няма как да нямаше и лоши. Спомням си головете срещу ЦСКА и другите. Винаги давам всичко най-добро, където и да отида“, добави Жорди Гомес.