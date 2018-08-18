събота, 18 август 2018, 18:00 ч.
След малко ...
Ботев и Локо излизат на терена в "Коматево"! Ясни са съставите за дербито на Пловдив!
BNews.bg
Станаха ясни съставите на Ботев (Пловдив) и Локомотив (Пд), които излизат в градско дерби днес в 18:30 часа на стадиона в Коматево. Главен съдия на мача е Георги Кабаков.
Ботев: 22.Даниел Кайзер, 28.Филип Филипов, 5.Кристиан Димитров, 6.Костадин Ничев, 23.Йордан Минев, 18.Радослав Терзиев, 17.Лъчезар Балтанов, 16.Васил Шопов, 93.Густаво Зауербег, 8.Тодор Неделев, 9.Диого Гомес
Резерви: 99.Иван Чворович, 10.Серкан Юсеин, 11.Кристиан Добрев, 19.Благовест Данчев, 26.Радослав Апостолов, 77.Милко Георгиев, 39.Антонио Вутов
Треньор: Николай Киров
Локомотив: 71.Мартин Луков, 15.Димитър Везалов, 6.Стивън Езе, 7.Милош Петрович, 50.Йосип Томашевич, 34.Игор Банович, 10.Парвиз Умарбаев, 9.Бирсент Карагерен, 91.Абделхаким Буна, 12.Филип Михалевич, 44.Вилим Посинкович
Резерви: 22.Павлин Евтимов, 5.Асен Георгиев, 61.Елитон, 14.Димитър Илиев, 16.Дуйе Мрдеша, 13.Симеон Райков, 29.Янко Ангелов
Треньор: Бруно Акрапович
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