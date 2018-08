Не пътувайте до Лос Анджелис, Хавай, Южна Корея или Япония, опасност от урагани и тайфуни

По информация на Генералното консулство на Р България в Лос Анджелис се очаква ураганът „Лейн“ да достигне сушата на остров Хавай с интензитет от четвърта степен.

МВнР отправя препоръка на българските граждани, които живеят постоянно или пребивават временно на остров Хавай, да следят съобщенията за препоръчителна и задължителна евакуация.

При нужда, българските граждани могат да се обръщат за съдействие към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на следния дежурен телефон за спешни случаи: +1 310-437-3606.

Посолството на Р България в Сеул информира, че по данни на корейските метеоролози се очаква по-късно през тази седмица тайфунът “Soulik” да причини големи щети при преминаването си през Корейския полуостров. Очакват се проливни дъждове, силни ветрове и високи морски вълни. При своето движение през полуострова в посока юг-север, се очаква тайфунът да достигне централните райони на полуострова и привечер днес, 23 август, да премине през югоизточната част на Сеул, като неговата кулминация за района на столицата може да се очаква рано сутринта в петък /24 август/ и това може да доведе до значителни затруднения и щети в сутрешните пикови часове.

Ако тайфунът Soulik запази досегашната си скорост и направление, се очаква да навлезе на полуострова към 9.00 ч. в четвъртък /23 август/. Има вероятност, обаче, тайфунът да се отклони директно към Жълто море и да не премине през Корейския полуостров.

МВнР препоръчва на българските граждани, които пребивават или живеят постоянно на Корейския полуостров :

∙ да следят предаванията на местните радио и телевизионни станции с цел получаване на актуална информация;

∙ да се информират своевременно за движението на тайфуна и да следят препоръките, които местните власти издават;

∙ да стоят далеч от опасни зони като реки, водопади, вълноломи, стари сгради и др.;

∙ да бъдат готови да се евакуирате бързо при необходимост и да узнаят местоположението на местните аварийни подслони;

∙ да проверят своя комплект за първа помощ и раница с най-необходими вещи;

∙ да попълнят всички липсващи или в недостатъчно количество артикули от първа необходимост /особено медикаменти или други медицински консумативи/. Да се снабдят с фенер, свещ, портативно радио и резервни батерии;

∙ да приготвят разумно количество питейна вода /за предпочитане бутилирана/ и храна;

∙ да затворят прозорците и вратите на домовете си;

∙ да изключат газоподаването;

∙ да напълнят резервоарите на автомобилите си.

Информация за движението на тайфуна може да намерите на интернет-адрес: http://www.kma.go.kr/eng/weather/typoon/typhoon_5days.jsp

Подробна публикация /на корейски език/ може да откриете на следния линк:

http://www.weather.go.kr/weather/warning/status.jsp

Допълнителна информация ще бъде публикувана на Facebook-страницата на посолството на Република България в Сеул: Embassy of the Republic of Bulgaria in Seoul, Republic of Korea

При необходимост и допълнителни въпроси, българските граждани могат да се обръщат към посолството на Р България в Сеул на дежурния мобилен телефон 010 3549 8625.

Посолството на Р България в Токио съобщава, че по данни на японските информационни агенции се очаква нов тайфун, който да навлезе в западната част на японския архипелаг. Тайфунът „Симарон“ е двадесетият поред за тази година и към момента се движи в посока север-северозапад със скорост 35 км/час, като очакванията са тази вечер да връхлети регионите Шикоку и Кансай (включващ префектурите Мие, Нара, Уакаяма, Киото, Осака, Хиого и Шига).

Съгласно прогнозите на Японската метеорологична агенция (Japan Meteorological Agency), най-силно ще бъдат засегнати и регионите Чугоку (префектури: Хирошима, Окаяма, Шимане, Тотори и Ямагучи) и Токай (префектури: Шизуока, Аичи, Мие и Гифу). Отправени са предупреждения за проливни дъждове, придружени със силен вятър, и опасност от свлачища и наводнения.

МВнР препоръчва на българските граждани да избягват пътувания в районите, които се очаква да бъдат най-силно засегнати, да следят редовно уебстраницата на Японската метеорологична агенция и да изпълняват указанията на местните власти.