Актьор е ранен при катастрофа в София, карал пиян!

Полицията в София разследва тежка катастрофа, предизвикана от актьора Цветан Николов в района на моста „Чавдар“ в събота сутрин.



Той е шофирал автомобил в нетрезво състояние, ударил се е в стълб и сериозно е пострадал. Настанен е в болница.



Пробата за алкохол е показала близо 2.8 промила алкохол в кръвта в Николов.



Вероятно след като бъде освободен от лечебното заведение, актьорът ще бъде задържан.