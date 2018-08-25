събота, 25 август 2018, 15:05 ч.

Сериозно пострадал

Актьор е ранен при катастрофа в София, карал пиян!

BNews.bg

Актьор е ранен при катастрофа в София, карал пиян!

Полицията в София разследва тежка катастрофа, предизвикана от актьора Цветан Николов в района на моста „Чавдар“ в събота сутрин.
 
Той е шофирал автомобил в нетрезво състояние, ударил се е в стълб и сериозно е пострадал. Настанен е в болница.
 
Пробата за алкохол е показала близо 2.8 промила алкохол в кръвта в Николов.
 
Вероятно след като бъде освободен от лечебното заведение, актьорът ще бъде задържан.

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