Ето как български фирми превозват свине през Черно море и ги изхвърлят МЪРТВИ в него! (ВИДЕО)

На публикуван неотдавна от Организацията за защита правата на животните PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) снимков материал се вижда как свине умират при транспортиране от българското пристанище Варна до Батуми в Грузия. В края на юли животните са прекарали четири дни в камиони на ферибот в Черно море при ужасяващи температури, без вода, храна и медицински грижи, съобщиха от организацията.

Свидетел видял как около 40 мъртви свине били извадени от камионите и изхвърлени през борда. Сред тях имало и живи животни. Видеоклип показва обезводнена свиня, която е твърде изнемощяла, за да се изправи.

PETA разпрати писма до компетентните органи в България и Грузия. Организацията за защита правата на животните настоява за забрана на животинския транспорт.

"Според нашия източник от години транспортът на животни в Черно море се извършва при подобни условия. Тоест те са правило, а не изключение. Това е недопустимо - смята Лиза Кайнц, агроном и консултант за PETA по използването на животни в хранително-вкусовата промишленост. Този случай показва за пореден път, че животните се третират като бездушна стока, а законите се потъпкват из цяла Европа. Контролът е напълно занемарен. Само забраната за транспортиране може да помогне на животните", изтъкват от PETA.

Причината свине и други животни да се прехвърлят извън граница и да се транспортират на дълги разстояния е чисто икономическа. Животновъдството е тясно специализирана дисциплина. Това значи, че повечето животни се транспортират неведнъж през жизнения си цикъл, например от предприятието, в което се отглеждат, до мястото, където се угояват, а после и до кланицата. Освен това е по-евтино да транспортираш животните живи и да ги убиваш на място, отколкото да пренасяш местото им при постоянни хладилни условия. Често в камионите и на корабите животните са подложени на екстремни атмосферни условия, жажда, глад и стрес в продължение на дни. В отчаянието си те се нараняват едни други или умират бавно и мъчително.

Регламентът на ЕС за защита на животните при транспортиране, който важи и извън границите на Съюза, когато животните са с произход от ЕС, редовно се погазва по най-груб начин. Почти не се извършват проверки, а наказанията при нарушение обикновено са ниски, обясняват от PETA. Затова организацията стартира петиция срещу транспорта на дълги разстояния в държави извън ЕС и се обявява за веганския начин на живот.